武漢肺炎封城行動擴大 湖北黃岡與鄂州宣布鐵公路停運

為防範武漢肺炎蔓延，武漢（藍標處）23日宣布封城後，鄰接武漢的湖北省黃岡市（黃標處）和鄂州市（紅標處）也都宣布封城。（圖取自Google地圖google.com/maps）

（中央社台北23日電）為防範武漢肺炎蔓延，武漢今天宣布封城後，鄰接武漢的湖北省黃岡市和鄂州市也都宣布今天封城。

武漢自23日上午10時起，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；黃岡市23日晚上12時起，市區公車、長途客運暫停運營，城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉；鄂州市自23日11時20分起，鐵路、車站通道暫時關閉。

武漢漢口車站外23日上午有民眾欲進入搭車，但遭公安及便衣人員攔阻。武漢市當局23日凌晨宣布，市內地點及聯外鐵路、機場上午10時起暫停營運，民眾不得出城。（讀者提供）

根據黃岡市政府官網，今天晚上12時起，黃岡市區公車、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區。

根據這份「湖北黃岡新型冠狀病毒肺炎防控工作指揮部通告」，黃岡市區所有電影院、網路咖啡和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃岡市黃州區中心市場實行休市管理。恢復時間另行通告。

通告說，即日起，在黃岡市區所有進出城道口，對過往車輛及人員實施疫情排查防控，「不漏一人一車」。對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

根據湖北鄂州市人民政府官網消息，全市鐵路車站通道23日11時20分起暫時關閉，恢復時間另行通知。

黃岡和鄂州的通告最後都附上一句「懇請廣大市民、旅客理解支持」。（編輯：張淑伶/朱建陵）1090123