傳雙黃連可抑制肺炎引搶購 官方：尚未詳細研究

（中央社台北1日電）武漢肺炎尚未發現確實有效的治療方式，中國官媒昨天聲稱中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒，引發民眾搶購一空，但官方研究機構不願證實，只說尚未詳細研究。

新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）在中國民間引起恐慌。官媒新華社旗下微博帳號「新華視點」1月31日晚間發布消息稱「上海藥物所等機構初步發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」，並稱目前雙黃連口服液已在上海公共衛生臨床中心、華中科技大學附屬同濟醫院展開臨床研究。

消息一出引發中國社會廣泛關注，並長時間占據中國社交媒體微博熱搜榜第一名；雙黃連口服液也在一夜間成為搶手貨。

中國證券報旗下新媒體平台「e公司」報導，可抑制新型冠狀病毒的消息隨後導致網上各種品牌的雙黃連口服液被搶購一空。

生產該藥的廠商太龍藥業相關負責人表示，得知雙黃連可抑制新型冠狀病毒的消息後，儘管公司提前結束春節放假並恢復生產，但未來公司方面還將討論是否進一步增加生產。

不過，中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」今天凌晨發表文章質疑，要證明一種藥物真實有效，至少需要動物實驗、一期臨床試驗、二期臨床試驗以及三期臨床試驗這4個步驟，而相關報導中並未明確說明實驗究竟進行到了哪一步。

而另一家官媒中新社旗下微博帳號「國是直通車」也採訪了新華視點提到的「上海藥物所」。報導引述所內相關人士表示，雙黃連口服液對新型冠狀病毒的抑制作用是「初步發現」，目前還沒有較為詳細的研究，因此不能過分著重該說法的準確性，「科學的事情，我們不想說得太過」。

當被問到「民眾是否有必要搶購雙黃連」以及「臨床試驗前期是否有相關試驗數據」時，該人士則未予以回應。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1090201