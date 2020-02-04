中共中央：湖北武漢要提高肺炎治癒率降低致死率

（中央社台北4日電）中共「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」今天再度開會，要求湖北省特別是武漢市努力提高患者收治率和治癒率，降低感染率和致死率，並徵用飯店收治輕症患者或密切接觸者。

央視新聞報導，這項會議由領導小組組長、中國國務院總理李克強主持召開，副組長王滬寧及成員丁薛祥、黃坤明、蔡奇、王毅、肖捷、趙克志等人參加。

根據報導，這項會議首先提到，要把思想和行動，統一到3日中共總書記習近平對武漢肺炎疫情講話和政治局常委會議精神上來，「真抓實幹，把落實工作抓實抓細，堅決遏制疫情蔓延勢頭」。

會議指出，湖北省特別是武漢市是全國疫情防控「重中之重」，要努力提高收治率和治癒率，降低感染率和病死率（致死率）。徵用一批飯店、場館等集中收治輕症患者或觀察密切接觸者，將部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院。

同時要調集一批應急的「方艙醫院」（共軍快速組裝的野戰型醫院），再增加2000名醫護人員支援湖北。調派高水平醫護團隊整建制接管重症救治醫院或病區。調派檢測力量，提高檢測能力，將臨床有效治療措施納入診療規範，提高救治有效性。

會議指出，要壓實地方責任，推動醫用防護服、口罩等企業加快復工和擴大產能。加快投放使用符合標準的進口物資。協調企業特別是央企增加生活必需品生產，保障交通網路暢通。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090204