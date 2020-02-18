中國武漢肺炎累計1868死 確診7.2萬例

中國國家衛生健康委員會通報，17日武漢肺炎新增死亡病例98人，累計死亡1868人。圖為湖北丹江口市中醫院醫師查看CT片。（中新社提供）

（中央社台北18日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月17日，武漢肺炎新增死亡病例98人，累計死亡1868人；新增確診病例1886例，累計確診病例7萬2436例。

據通報，2月17日，中國大陸新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。

17日新增治癒出院病例1701例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬7908人。

截至2月17日午夜，大陸現有確診病例5萬8016例（其中重症病例1萬1741例），累計治癒出院病例1萬2552例，累計死亡病例1868例，累計報告確診病例7萬2436例，現有疑似病例6242例。累計追蹤到密切接觸者56萬901人，尚在醫學觀察的密切接觸者14萬1552人。

其中，湖北省新增確診病例1807例（武漢1600例），新增治癒出院病例1223例（武漢761例），新增死亡病例93例（武漢72例），現有確診病例5萬338例（武漢3萬7152例），其中重症病例1萬970例（武漢9222例）。累計治癒出院病例7862例（武漢4219例）。

湖北累計死亡病例1789例（武漢1381例），累計確診病例5萬9989例（武漢4萬2752例）。新增疑似病例788例（武漢340例），現有疑似病例4194例（武漢1799例）。

據通報，香港特別行政區累計確診病例60例（出院2例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院5例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090218