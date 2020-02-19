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武漢肺炎未息 西湖秦淮河景區部份恢復開放

最新更新：2020/02/19 22:49

（中央社台北19日電）武漢肺炎疫情尚未確定高峰期是否已過，但中國包括杭州西湖、南京夫子廟秦淮河、廣州部份公園等景點，今天不約而同地恢復部份開放，但都要求遊客入內必須佩戴口罩，還須刷手機登記身分。

澎湃新聞報導，南京夫子廟─秦淮風光帶風景名勝區管理委員會今天宣布，即日起區內的夫子廟、老門東街區「有序恢復開放」。至於其它景點和燈會開放時間，將另行通知。

管委員要求前往的遊客必須佩戴口罩、配合體溫測量、減少在封閉空間停留時間，同時必須手機掃碼登記才可進入。

杭州西湖風景名勝區18日宣布，區內今天起將按規定「有序開放」先前關閉的公園景點，所屬的露天型收費景點原則上按正常經營時間開放。但各類博物館等密閉場所則繼續關閉，直到另行通知。

同時，西湖還提倡實名購票、預約遊覽及無現金支付。所有遊客「入園必檢」，要求出示「杭州健康碼」並測量體溫。且將進行遊客總量管制，每天入場量原則上不超過最高承載的50%，並分時段安排團體遊客間隔入園，且一律佩戴口罩入內。

至於廣州，兒童公園、寶墨園─南粵苑景區、珠江公園等今天也宣布部分開放。

報導指出，根據中國線上旅遊平台「去哪兒網」消息，北京香山公園、廣州流溪河國家森林公園、上海星空錯覺藝術館、海南三亞南田溫泉、江蘇鹽城荷蘭花海、徐州明天兒童體驗樂園等景點，可望於3月初恢復開放。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090219

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