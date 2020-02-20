中國武漢肺炎累計2118死 新增確診明顯減少

（中央社台北20日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月19日，武漢肺炎新增死亡病例114例，累計死亡2118人；新增確診病例394例，比昨天通報大減1355例，累計確診病例7萬4576例。

據官網通報，中國大陸除湖北省以外地區19日新增確診病例45例，連續第16天呈下降態勢。

通報指出，2月19日，中國大陸31個省市區新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例394例，新增死亡病例114例（湖北108例，河北、上海、福建、山東、雲南、陝西各1例），新增疑似病例1277例。

19日新增治癒出院病例1779例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬5318人，重症病例減少113例。

據通報，截至2月19日午夜，中國大陸31個省市區現有確診病例5萬6303例（其中重症病例1萬1864例），累計治癒出院病例1萬6155例，累計死亡病例2118例，累計確診病例7萬4576例，現有疑似病例4922例。累計追蹤到密切接觸者58萬9163人，尚在醫學觀察的密切接觸者12萬6363人。

其中，湖北19日新增確診病例349例（武漢新增615例，仙桃等4市新增13例，荊門、咸寧等10市州對確診病例中來源於原「臨床診斷病例」者進行核酸檢測，通過綜合分析，將核酸檢測結果為陰性的病例從確診病例中核減，共訂正核減279例）。

湖北新增治癒出院病例1209例（武漢553例），新增死亡病例108例（武漢88例）。現有確診病例4萬9665例（武漢3萬7994例），其中重症病例1萬1178例（武漢9689例）。

湖北累計治癒出院病例1萬337例（武漢5448例），累計死亡病例2029例（武漢1585例），累計確診病例6萬2031例（武漢4萬5027例）。新增疑似病例880例（武漢483例），現有疑似病例3456例（武漢1940例）。

據通報，香港特別行政區累計確診病例65例（出院5例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院6例）。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090220