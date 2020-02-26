武漢外地人回不了家 流落街頭撿食剩菜剩飯

（中央社台北26日電）據當地志工反映，中國大陸湖北省武漢市封城後，許多外地人回不了家又難以維生，被迫流落街頭撿拾剩菜剩飯，還迭遭警察驅趕；有些遊民甚至到醫院垃圾桶翻找食物，極可能因此遭病毒感染。

湖北省政府日前宣稱，因為離鄂通道管控滯留在湖北、生活存在困難的外地人員，由當地政府及有關方面提供救助服務，但多方訊息顯示並非如此。

民生觀察網報導，武漢1月23日驟然封城，無數外地人猝不及防地被困城中，這些人原本打算春節返鄉，他們退掉了租房，處理了生活用品，毫無準備地被拋棄在武漢的角落。這些滯留的外地人大多為底層打工者，他們勢單力薄，沒有人為他們呼籲，政府防疫尚自顧不暇，更無暇顧及他們的權益。

報導稱，這些人被迫流落到車站地下室、路橋墩柱下、垃圾堆放場等處，撿拾一些禦寒衣被席地而睡，白天就跑到各大醫院、辦公樓等處爭搶別人倒掉的剩菜剩飯食用。

據報導， 武漢一名民眾發表影片顯示，在武昌火車站的地下通道內，有數十名滯留的外地人席地而睡，他們之中有中年婦女、有孤寡老人、有年輕務工者...不一而足，在乍暖還寒的初春，他們鋪著棉絮睡在冰冷的地上，啃食著些許速食麵、餅乾等食物。

一名中年婦女表示，原本打算春節返鄉，結果突如其來的封城讓自己無處可去，賓館飯店沒開門，也住不起，被困20多天備受煎熬，還不知道什麼時候才能解禁。

另一名中年男子訴苦說：「我們被困很久了，沒有政府幫助，吃住都沒法解決，只能輾轉上街自行覓食，並且，在與家人聯繫時，還要裝出一副安好的樣子，以免家人知情後著急。現在，我們迫切希望早日返鄉，早日與家人團聚。」

網名為「黃絲帶行動」的志工發布影片，引述一名在武漢方艙醫院的志工指出，每天都看到很多人在醫院樓下翻撿垃圾桶，爭搶殘羹剩飯。但方艙醫院裡的患者，都感染武漢肺炎病毒，剩飯剩菜裡很可能也帶有病毒。經詢問得知，這些人都是回不了家的外地人，他們無依無靠，無人關注，被迫淪為疫情中的乞食者。

作家宋鴻兵25日在微博轉發網名「趙呦呦」的志工發文稱，「今日武昌人行通道（地下人行道）防疫人員走後，JC（警察）把水沖到流浪漢的鋪蓋上，不讓睡趕走了。一群流浪漢沒有辦法躲到旁邊的小樹林...人行通道回不去了，現在也不知道去那裡。」

陸媒「沸點視頻」報導，2月24日，在武漢協和醫院附近有一群流浪漢，他們大多是來武漢務工的外地人，因為不能離開武漢而成為了流浪漢，露宿街頭。志工發現後，為他們送來食物，還給他們發放口罩，並讓他們排隊領取。

報導影片顯示，身穿白色防護衣並標示「救援隊」的人士在街頭發放食物與口罩，頓時排成長龍，一下子就被遊民搶光；一名遊民說，沒水喝就去醫院裡裝水。

畫面出現路邊一座公園內有多名遊民，有人說他們都靠撿剩菜剩飯，「沒有人管我們」；還有遊民抱怨：「拿著錢都買不到（食物），到處都關門」。

一名長時間追蹤這群流浪外地人的記者表示，確實看到他們好幾次撿垃圾吃，並表示有拍照。報導最後呼籲中國社會能關心被困在武漢的外地人。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090226