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中國境外移入確診破500 境內連續2日無新增

最新更新：2020/03/26 08:51
中國國家衛生健康委員會官網通報，武漢肺炎25日新增確診67例，均為境外移入且病例持續攀升，已突破500例。圖為北京八達嶺長城工作人員為遊客發放綠色圓形的「健康碼」。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會官網通報，武漢肺炎25日新增確診67例，均為境外移入且病例持續攀升，已突破500例。圖為北京八達嶺長城工作人員為遊客發放綠色圓形的「健康碼」。（中新社提供）

（中央社台北26日電）中國國家衛生健康委員會官網上午通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診67例，均為境外移入且病例持續攀升，已突破500例；境內已連續2天歸零。

據通報，中國大陸3月25日新增境外移入確診病例67例（上海18例，內蒙古12例，廣東11例，北京6例，福建6例，陝西3例，天津2例，浙江2例，江蘇2例，雲南2例，山西1例，吉林1例，河南1例），累計境外移入確診病例541例。

大陸25日新增死亡病例6例，均來自湖北；新增疑似病例58例，均為境外輸入病例。當日新增治癒出院病例401例，解除醫學觀察的密切接觸者721人，重症病例減少164例。

截至3月25日午夜，大陸31個省市區現有確診病例3947例（其中重症病例1235例），累計治癒出院病例7萬4051例，累計死亡病例3287例，累計確診病例8萬1285例，現有疑似病例159例。累計追蹤到密切接觸者69萬5305人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4714人。

疫情發源地湖北昨天無新增確診病例，無新增疑似病例，現有疑似病例仍掛0。

據通報，截至3月25日午夜，香港特別行政區累計確診病例410例（出院106例，死亡4例），澳門特別行政區30例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090326

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