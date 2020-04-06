黑龍江激增20境外輸入病例 綏芬河口岸關閉

（中央社台北6日電）中國黑龍江省5日新增20例武漢肺炎確診病例，全是由俄羅斯經過中國的綏芬河口岸入境。由於近日返國人潮增加，這座東北小城先前已決定口岸7日起至13日臨時關閉。

綜合環球網和澎湃新聞報導，根據黑龍江省衛健委今天發布的最新疫情通報，黑龍江5日新增20例境外輸入病例，超過當天全國38例境外輸入病例的半數。這20人都是中國籍，全部由俄羅斯經中國綏芬河口岸入境。

報導指出，中俄邊境主要口岸中黑河和同江先前都已經關閉，這幾天中國人回國的人數壓力全部集中到了綏芬河身上。綏芬河有一條鐵路、兩條公路與俄羅斯相通。

黑龍江綏芬河市政府官網3日曾發布消息，由於口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力都已超過極限，綏芬河口岸旅檢通道5日臨時關閉，6日正常開關，7日至13日繼續臨時關閉，恢復開關日期另行商定。

據中國政府網，中國國務院總理李克強今天主持召開「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組」會議，指出要支持邊境地區提升實驗室檢測等能力要，對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

他說，當前境外疫情呈暴發成長態勢，經陸地邊境輸入風險上升；近日中國陸地口岸入境確診病例數，已超過航空口岸入境確診病例數。（編輯：張淑伶）1090406