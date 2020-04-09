中國加強無症狀感染者管理：發現兩小時內通報

（中央社台北9日電）中國國務院聯防聯控機制昨晚發布通知，要求各地加強對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）無症狀感染者的發現、報告與管理工作，規定醫療機構發現無症狀感染者應於2小時內進行網路直報。

中國國務院官網8日發布名為「新冠病毒無症狀感染者管理規範」的通知，強調「無症狀感染者具有傳染性，存在著傳播風險」。

通知明確定義無症狀感染者是指「無相關臨床表現，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測呈陽性者」。

無症狀感染者有兩種情形：一是經14天的隔離醫學觀察，均無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵；二是處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。

通知要求各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應當於2小時內進行網路直報。縣級疾控機構接到發現無症狀感染者報告後，24小時內完成個案調查，並及時進行密切接觸者登記，將個案調查表或調查報告及時通過傳染病報告資訊管理系統進行上報。

通知並要求加強對無症狀感染者的監測和發現：一是對新冠肺炎病例的密切接觸者醫學觀察期間的主動檢測；二是在聚集性疫情調查中的主動檢測；三是在新冠肺炎病例的傳染源追蹤過程中對暴露人群的主動檢測；四是對部分有境內外新冠肺炎病例持續傳播地區旅居史人員的主動檢測；五是在流行病學調查和機會性篩查中發現的相關人員。

通知加強對無症狀感染者的管理，明定無症狀感染者應當集中醫學觀察14天，期間出現新冠肺炎相關臨床症狀和體徵者轉為確診病例。集中醫學觀察滿14天且連續兩次標本核酸檢測呈陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除集中醫學觀察，核酸檢測仍為陽性且無臨床症狀者需繼續集中醫學觀察。

針對無症狀感染者的密切接觸者，通知明定應集中醫學觀察14天。對解除集中醫學觀察的無症狀感染者，應當繼續進行14天的醫學觀察、隨訪。解除集中醫學觀察後第2週和第4週要到定點醫院隨訪複診，及時瞭解其健康狀況。

據中國國家衛生健康委員會今天通報，截至8日午夜，大陸仍在醫學觀察的無症狀感染者有1104例，比前一天略增。（編輯：楊昇儒）1090409