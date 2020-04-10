黑龍江疫情暴衝 中國加強邊境防控擴大病毒檢測

（中央社台北10日電）因應中俄邊境口岸大量湧入武漢肺炎確診病例，黑龍江省近日疫情暴衝。對此，中共中央疫情指導小組昨天下令加強邊境地區疫情防控力量，並擴大境內重點地區的病毒核酸檢測範圍。

黑龍江省衛生健康委員會今早通報，全省9日新增境外移入確診病例28例，均為中國籍，從俄羅斯輸入，累計境外移入確診病例155例；新增境外移入無症狀感染者11例，也都是從俄國返回的中國公民。目前已追蹤到境外密切接觸者1395人，還有1037人正在接受醫學觀察。

綜合陸媒報導，中國已關閉與俄羅斯的所有陸路口岸，疫情首當其衝的口岸綏芬河市，6日起實施小區封閉管理，昨天進一步限制自用車、客運車離開。由於疫情加劇，綏芬河6日開始趕工建設「方艙醫院」，預計明日啟用。

中國政府網發布，中國國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強9日主持召開領導小組會議。

會議要求，要根據全球疫情快速蔓延的形勢，及時動態調整防範疫情跨境輸入的重點和應對措施。邊境省份各級黨委政府要壓實責任，分級分類、因地制宜動態跟進，制定和調整防控工作方案。

會議要求，加強點、線、面管控，實施嚴格的入境人員「閉環管理」，構建「從國門到家門」的多層次全方位防控鏈條，減少不必要的人員跨境流動，同時保障正常貨物運輸。

會議並指示，調集力量支援和加強邊境地區、口岸城市醫療物資儲備和檢測實驗室等建設，提高醫療檢測和收治能力。

會議指出，目前中國疫情仍存在反彈風險，近期個別地方又出現聚集性疫情，要查找和補齊防控短板。根據檢測能力的增強，抓緊在重點地區擴大核酸檢測和血清抗體檢測範圍，提高檢測率，做好流行病學調查，及時發現感染者，掌握無症狀感染者狀況。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090410