中國：已有3個武漢肺炎疫苗獲批進入臨床試驗

（中央社記者林克倫北京14日電）中國科技部下午披露武漢肺炎疫苗研發進度稱，已有腺病毒與不活化疫苗共3種進入臨床試驗，其中包括全球首個啟動二期臨床研究的新冠疫苗品種。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「藥物研發、疫苗研製等科研攻關進展」記者會，中國科技部社會發展科技司司長吳遠彬就目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的疫苗研發進展，作上述表示。

他指出，疫情發生後，科研攻關組為更大限度提升疫苗研發成功率，規劃滅活疫苗（Inactivated，不活化疫苗）、核酸疫苗、重組蛋白疫苗，以及腺病毒載體疫苗和減毒流感病毒載體疫苗（Live Attenuated，活性減毒）等5條技術路線。

他說，目前已有3個疫苗獲批進入臨床試驗。中國軍事科學院生物工程研究所陳薇院士團隊的腺病毒載體疫苗是第一個獲批，已於3月底完成一期臨床試驗受試者接種工作，並在4月9日開始招募二期臨床試驗志願者，這是全球首個啟動二期臨床研究的新冠疫苗品種。

吳遠彬指出，國家藥監局4月12日批准中國生物武漢生物製品研究所和中國科學院武漢病毒研究所聯合申請的不活化疫苗，也進入臨床試驗；13日又批准北京科興中維生物技術有限公司研製的不活化疫苗臨床試驗。

至於其他技術路線疫苗，他表示，減毒流感病毒載體疫苗已完成疫苗毒株的構建和質檢方法的建立，正在進行品質工藝研究和品質鑒定，中期試生產、動物攻毒實驗和安全性評價實驗也在同期開展。

在重組蛋白疫苗部分，已經完成毒種的構建，正開展細胞和毒種鑒定與遺傳穩定性考察、動物攻毒實驗和安全性評價實驗。

吳遠彬表示，在核酸疫苗方面，也進入到動物有效性和安全性評價的研究階段，並同步開展臨床樣品的製備和品質的檢定工作。

他指出，減毒流感病毒載體、重組蛋白與核酸等疫苗，初步預計4、5月分陸續申報臨床試驗；但本著科學、安全、有效的基本前提，以腺病毒載體疫苗為例，還要進行三期臨床試驗，並根據試驗結果最後確定是否進行使用，以及審批等程序。（編輯：張淑伶）1090414