南京大屠殺再生波 中國網友質疑真假被行拘十天

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（中央社記者邱國強北京18日電）南京大屠殺在中國再生風波。繼上海女教師在課堂上質疑事件死亡數字被舉報遭開除後，湖南省衡陽縣一名網友因質疑南京大屠殺「不是假的嗎」被查獲，遭當地警方行政拘留10天。

根據中國媒體截圖畫面，劉姓網友當時透過自己的QQ帳號，在聊天時接連發出「南京大屠殺不是假的嗎」、「有些人說是假的」、「為了營造愛國氣氛虛構出來的」、「不知道是不是」等訊息。

綜合中國媒體報導，衡陽縣公安局17日通報，衡陽縣公安局網安大隊14日透過「日常網絡巡查」，在QQ發現網名為「劉天長」的網友，公開發表質疑南京大屠殺真假等「不當言論，引發網友憤怒」。

經查，這名劉姓網友現年20歲，是衡陽縣石市鎮觀山村人，16日由衡陽縣公安局石市派出所「抓獲歸案」。經偵訊，劉姓網友如實供述自己的「違法事實」，並表示「反省、道歉和悔過」。

衡陽縣公安局表示，鑑於劉姓網友的行為「損害了國家利益和祖國榮譽，傷害了民族感情，其言論極其錯誤，造成的影響極其惡劣」。根據中國「治安管理處罰法」第26條，依法對他處以行政拘留10天的處罰。

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在此之前，上海震旦職業學院女教師宋庚一14日在課堂上質疑南京大屠殺死亡數字的真實性，即遭學生拍下後上傳網路，引發大批中國網友圍剿後，校方16日晚間以「發表錯誤言論」造成嚴重社會不良影響為由，將她開除。

宋庚一當時說，「死的是誰？有名有姓的是誰？如果你沒有名沒有姓沒有身分證號，你這個30萬只是一個中國歷史小說寫作的概述」。「我們無論在國內宣傳南京大屠殺死了多少人，但是你沒有史料去支撐這段歷史，那也只是民間說說而已」，「應該反思一下戰爭為什麼發生，這才是最重要的」。（編輯：周慧盈）1101218