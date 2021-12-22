薇婭遭重罰外 陸媒揭多名直播主被追稅數億

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（中央社台北22日電）中國「直播一姐」薇婭因逃稅被重罰，顯示中國官方的監管矛頭指向蓬勃發展的直播界。陸媒引述中國稅務部門人士指，還有多位知名直播主被追查補稅，相關數額驚人，「達幾個億」。

陸媒新京報旗下財經媒體「貝殼財經」21日引述中國稅務部門人士指，知名直播主被查只是冰山一角，稅務監管部門對這個行業的稅務監管仍進行中。

這名人士指，除薇婭外，還有部分之名直播主未披露，這些直播主一直補稅，且越查漏洞越大，具體的數字不能透露，但已知「數額驚人，至少幾個億」。

他又指，各方面商討了公布其他知名直播主的恰當時機，具體的處罰不會在同一天公布。

而官媒新華社報導則指，9月起中國國家稅務部門就通知相關直播主，指在2021年底前主動報告並即時糾正涉稅問題，可依法從輕、減輕或免予處罰。目前已有上千名直播主主動自查並補繳稅款。

中共中央紀律委員會所屬媒體「中國紀檢監察報」21日的一篇評論稱，對薇婭的相關處罰體現稅法權威和公平公正，強調網路直播不是「法外之地」，相關從業者要承擔和他們收入、地位相匹配的社會責任。

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「直播帶貨」是中國近年最蓬勃發展的新興產業之一，路透社（Reuters）引述顧問公司麥肯錫（McKinsey）的預測，2022年中國直播行業銷售額將達4230億美元，是2020年估值的2倍多，甚至比挪威、愛爾蘭等國的經濟規模還大。

被稱為「直播一姐」的薇婭（黃薇）是「直播帶貨」風潮中的代表性人物。20日傳出她因逃稅6.34億元，少繳稅款0.6億元，被追繳稅款和滯納金共計13.41億元。這起事件也顯示，北京推動「共同富裕」的影響力隱然可見，監管矛頭已指向這個經濟規模驚人的產業。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101222