中國多地下令藝人主播自查 年底前糾正涉稅問題

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（中央社台北22日電）中國「直播一姐」薇婭因逃稅被重罰後，北京、上海、廣東等地稅務機構今天均發布通告，要求藝人、直播主等，對照稅法及有關通知要求自查，於年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題。

根據北京市稅務局等機構官網，通告並表示，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。「對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理」。

關於先前的查稅狀況，通知則稱，中國國家稅務總局辦公廳今年9月印發有關通知後，許多明星藝人、網路主播納稅人主動聯繫稅務部門進行自查補稅。「對個別存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經提醒、督促、警告後仍拒不配合整改的，稅務部門依法開展稅務稽查，選擇部分情節嚴重的重點案件進行了公開曝光。」

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今年以來，許多中國娛樂界人士因逃稅受罰。例如影星鄭爽被罰人民幣2.99億元；11月，網紅直播主雪梨、林珊珊分別被罰6555.31萬元和2767.25萬元等。

被稱為「直播一姐」的薇婭（黃薇）是中國「直播帶貨」風潮中的代表性人物。20日傳出她因逃稅6.34億元，少繳稅款0.6億元，被追繳稅款和滯納金共計13.41億元。這起事件也顯示，北京推動「共同富裕」的影響力隱然可見，監管矛頭已指向這個經濟規模驚人的產業。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101222