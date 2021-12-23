英特爾回應新疆產品爭議 中：盼企業明辨是非

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（中央社記者邱國強北京23日電）針對英特爾就「不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務」說表達遺憾及澄清，中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，新疆的產品品質優良，希望有關企業「尊重事實，明辨是非」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。但不少中國媒體在報導英特爾聲明及趙立堅回應時，均以英特爾「道歉」作為標題及註解。

趙立堅聲稱，中方注意到有關聲明，希望有關企業能夠「尊重事實，明辨是非」。中方已多次強調，有關新疆地區強迫勞動等說法「完全是美國反華勢力炮製的謊言」，目的是「抹黑中國形象，破壞新疆穩定，阻遏中國發展」。

他又說，「新疆的民眾勤勞勇敢，新疆的產品質量優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失」。

英特爾（Intel）12月初在一封發給供應商的信件中提到，「多個國家與地區政府已對來自新疆的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務」。

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面對中國方面對這封信的強烈反彈，英特爾發表聲明說，信中關於新疆的段落只出於「表述合規合法的初衷，確保遵守美國法律」，並非它意或表達立場。對於這封信在中國的合作夥伴中引起諸多疑問和顧慮「深表遺憾，並藉此澄清」。

英特爾說，「感謝大家提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國的敏感性。作為一家跨國公司，我們置身一個不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，我們應當以審慎的態度應對和處理」。（編輯：繆宗翰）1101223