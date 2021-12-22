陸媒：英特爾向供應商發信 不用新疆產品

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英特爾（Intel）近日在一封給供應商的公開信（圖）中表示，將確保英特爾供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務。 （取自intel.com）中央社 110年12月22日

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（中央社台北22日電）陸媒觀察者網報導，英特爾（Intel）近日寫信給供應商表示，將確保英特爾供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務。

觀察者網昨天披露，英特爾以簡、繁體中文、英文、日文等多種語言向供應商寫了一封信，其中一段引人注目，「我們的投資者和客戶已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務」。

這封信發布於本月，是英特爾對供應商的最新要求，包括禁止任何形式的販賣人口或非自願勞工行為，例如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役。

觀察者網批評，對於「美國等西方國家污衊新疆存在『強迫勞動』，中方早已表達嚴正立場：這是一個世紀謊言」、「但英特爾顯然聽信了美國政客的說詞」。

報導表示，早在今年7月，英特爾高層主管就聲稱相信美國政府的結論，「這顯然是對中國市場的最大冒犯」。

觀察者網查詢英特爾財報發現，中國自2015年開始已是英特爾第一大營收來源地；2020年，該公司來自中國（包括香港）的營收為202.6億美元，第二大營收來源地是新加坡（178.5億美元）。

報導還說，「值得一提的是，英特爾在財報中還將中國台灣與中國大陸、美國、新加坡並列為國家」。

英特爾禁用新疆產品的消息傳出後，中國網友紛紛湧入英特爾官方微博帳號飆罵，「你們是失了智吧」、「人民幣裏不是有新疆的長絨棉嗎？英特爾這錢你怎麼收的下啊？」

美國國務院和財政部10日宣布，根據美國國內法對在新疆侵犯人權的4名中方官員實施制裁。對此，中國外交部昨天回應指將對美方4人實施對等反制。

此前，繼聯邦眾議院後，美國聯邦參議院16日也通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，將禁止涉及強迫勞動的新疆產品流入美國市場。

法案將在送交白宮、由總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。白宮已表明拜登將簽署。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101222