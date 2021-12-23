薇婭遭重罰後 浙江約談5大平台要求限期整改

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（中央社台北23日電）直播主薇婭因逃漏稅遭重罰後，電商大本營浙江省官方今天約談淘寶、拚多多等5大平台及相關網購直播主，指有近3成主播存在不合規現象，限他們在28日前提出整改報告。

澎湃新聞報導，浙江省消保委今天發布「雙11」期間對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音5個平台的直播消費體察情況，指近3成主播存在不合規現象，近4成直播商品不符合國家標準。浙江省消保委同步約談5大平台及相關主播，就發現問題逐一通報。

這次官方的消費體察樣本選擇了17名主播，包括網路人氣排名前10名的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨、烈兒寶貝等知名主播。

據報導，官方發現，其中有5名主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、與其他直播間進行價格對比等問題。譬如，有主播稱某品牌產品去年賣出1億，全網第一；具有抗衰老，養顏美容等功能；並頻繁和其他直播間做價格對比。

在商品方面，官方本次消費體察後購買80個批次的商品，包括服裝、鞋類、食品生鮮、玩具、電子商品等。經由第三方機構檢驗，有29個批次樣品不符合國家標準，不符合率為36.25%。

其中，無生產日期、無合格證、無廠家資訊的「三無產品」在拼多多、快手平台發現較多；而直播間所賣的水果，也出現短斤缺兩的現象。

據報導，被約談的平台均表示會將涉事直播間先停播、把涉及商品下架。

浙江消保會明確要求5家平台和相關主播，在3個工作日內（即12月28日前）提交正式的整改報告。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101223