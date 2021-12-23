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北京冬奧隔離泡泡恐爆發疫情 中國已有因應計畫

2021/12/23 22:47
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（中央社北京23日綜合外電報導）中國官員今天表示，他們已有北京冬季奧運泡泡內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的準備，並已制定計畫，將把有症狀的選手送到特定的北京醫院救治。

明年2月舉辦的北京冬奧很可能成為疫情爆發以來，防疫措施最嚴格的大型體育賽事，除不開放海外觀眾入場，且要求所有參與人員只能在閉環系統中行動。

北京冬奧會組委會疫情防控辦公室副主任黃春說，「屆時絕對會出現病例，還有可能會發生小規模聚集疫情」；並說，因為聚集大量境內外人員，這種傳播風險非常大。

北京冬奧組委專職副主席兼秘書長韓子榮說：「將會有一定數量的陽性案例，這是高度可能的情況。」

除了在抵達中國前強制所有選手和參與人員接種疫苗外，還必須在隔離泡泡中每天進行病毒篩檢，監控健康情況。

由於新變異株Omicron在全球傳播，官方強烈鼓勵選手施打疫苗追加劑，同時也為限量入場的中國觀眾提出觀賽守則。

韓子榮說：「我們鼓勵觀眾為運動員鼓掌加油，不建議摘除口罩唱歌和吶喊。」

選手若驗出病毒陽性反應，將無法參賽。黃春說，無症狀感染者將會進入現場隔離設施，有症狀病患將會被送到北京和張家口的指定醫院。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101223

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