中國新增87例本土確診 西安占75例

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（中央社台北25日電）陝西省西安市23日起因疫情而封城後，據中國官方今天通報，當地24日再增75例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，24日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例140例，其中境外移入病例53例，涉及上海等11省市；本土則有87例，包括：陜西78例（西安市75例、延安市2例、咸陽市1例）、廣西5例、雲南4例。

因疫情延燒，西安市23日起暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

截至24日24時，中國大陸現有確診病例1881例，累計治癒出院9萬4354例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬871例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者140萬3530人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬3923人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2555例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診77例，都已出院。（編輯：周慧盈）1101225