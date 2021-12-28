中國強化糧食自主 擴產大豆定為重大政治任務

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（中央社台北28日電）繼中共中央農村工作會議提到要擴產大豆後，全國農業農村廳局長會議再度強調要擴種大豆油料，並列為2022年須完成的重大政治任務。在國際情勢變化下，中國力圖提升糧食自主。

中國農業農村部網站公告指，全國農業農村廳局長會議27日在北京召開，會中作了上述表述。

會議進一步強調，要支持西北、黃淮海、西南和長江中下游等地區推廣玉米大豆帶狀複合種植，加快推廣新模式新技術，逐步推動大豆和玉米兼容發展。另外，也要抓好油菜、花生等油料生產，多油並舉，擴展面積、提升產料。

此前，25至26日在北京召開的中央農村工作會議強調了國家糧食安全和不發生規模性返貧，其中也提到擴產大豆和油料。

中國農業農村部農研中心研究員張照新對陸媒表示，擴產大豆和油料是為強化自給能力。

據中國海關數據，2020年中國進口大豆1.0033億噸，進口量佔全球大豆貿易總量的60%，進口來源地集中在巴西、美國和阿根廷等國，佔總進口量90%以上。

張照新說，近年中國的大豆和油料進口依賴度不斷提高，且來源相對集中，在COVID-19疫情反覆和國際環境不確定性較大的背景下，穩定供應面臨風險和挑戰。

他強調，中國仍要增加大豆和油料來源，推動進口多元化，降低對單一國家的依賴，降低各種突發事件的風險。（編輯：沈朋達/周慧盈）1101228