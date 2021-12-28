習近平：中共20大 身為領導要守紀律服從安排

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（中央社記者邱國強北京28日電）中共總書記習近平今天說，召開中共20大是政治局明年首要政治任務。領導同志要嚴格遵守政治紀律、組織紀律、換屆紀律，要教育引導領導幹部「服從大局、服從組織、服從安排」。

習近平還強調，政治局常委、委員要「帶頭維護黨中央權威和集中統一領導」，不僅「自己要堅定清醒，而且要在推動全黨做到維護黨中央權威和集中統一領導上自覺用力，特別是要防止和克服不良傾向」。

新華社報導，中共中央政治局27至28日召開「黨史學習教育專題民主生活會」，習近平在會中作上述表示。報導指出，這場民主生活會依例回顧1年來政治局「加強自身建設情況，總結成績，查擺不足，進行黨性分析，開展批評和自我批評」。

報導指出，中央政治局委員在會中一致認為，中共確立「習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」，確立「習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，反映了「全黨、全軍、全國各族人民共同心願」。

會議認為，習近平「領導全黨全國各族人民抓住機遇、攻堅克難，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事」。中央政治局成員「必須帶頭維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，帶頭學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」。

會議提到，2022年中共將召開第20次全國代表大會，這是「黨和國家政治生活中的一件大事」。中央政治局成員要帶頭學習貫徹中共19大和19屆歷次全會精神，在貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展上「出新招硬招實招」，確實把黨中央決策部署，貫徹落實到各地區各部門各方面工作中去。

根據報導，習近平在聽取與會政治局常委、委員發言後說，中共18大以來，「黨的團結統一達到了新的高度」。黨中央決定，19屆六中全會決議突出「中國特色社會主義新時代」這個重點，對全黨在重大理論和實踐問題上統一思想、統一行動，團結帶領全國各族人民奪取新時代中國特色社會主義新的偉大勝利，具有重大意義。

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習近平指出，召開中共20大是中央政治局2022年工作的首要政治任務。中央政治局成員要「以強烈的政治責任感和歷史使命感，認真履行職責，做好各方面工作」。

他強調，今明兩年正值換屆。領導同志要「嚴格遵守政治紀律和政治規矩，嚴格遵守組織紀律、換屆紀律」。要教育引導領導幹部「正確看待組織、正確看待自己，服從大局、服從組織、服從安排」。（編輯：張淑伶）1101228