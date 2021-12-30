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中國增156例本土確診 上海有1無症狀感染者

2021/12/30 09:29
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（中央社台北30日電）中國29日共新增207例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例156例，陝西西安通報了155宗。上海則出現1例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團29日共新增207例COVID-19確診病例。156例本土確診仍集中在陝西西安，當地通報155例本土病例；廣西防城港則通報1例。

在無症狀感染者方面，中國當天新增1例本土個案，在上海的浦東新區。當天轉確診2例，當天解除醫學觀察14例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有507例。

截至29日，中國現有2563例確診，累計9萬4691例治癒出院，4636例死亡，累計報告確診10萬1890例，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有141萬8221人，還在醫學觀察的密切接觸者則有5萬1144人。

在港澳累計確診方面，香港特別行政區共有1萬2618例，其中1萬2191人已經出院，213人死亡。澳門特別行政區則有78例，其中77人已出院。（編輯：沈朋達）1101230

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