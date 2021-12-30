中國商務部：2022年穩外貿難度前所未有

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（中央社台北30日電）中國商務部副部長任鴻斌今天表示，在疫情衝擊下，外需成長乏力，支撐2021年外貿高成長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續，疊加超高基數影響，做好明年穩外貿工作難度前所未有。

據官媒央視新聞app（應用程式），任鴻斌上午在中國國務院新聞辦公室舉辦的政策例行吹風會作上述表示。

他又說，著眼2022年的現實困難挑戰，針對企業訴求，汲取地方經驗做法，提出包括加強財稅金融政策支持、增設一批跨境電子商務綜合試驗區、培育一批離岸貿易中心城市、緩解國際物流等外貿供應鏈壓力等措施。

任鴻斌還提到，要緩解國際物流等外貿供應鏈壓力，鼓勵外貿企業與航運企業簽訂長期協議，做好大宗商品進口工作，積極保障大宗商品國內供給，積極開展貿易調整援助工作。

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他並稱，要支持重點產業重點企業，並要以合規方式，對「勞動密集型產品出口企業」予以支持，支持各地方研究建立外貿領域用工定點定期監測機制等。

中國國務院總理李克強23日召開國務院常務會議便提出，加強對進出口的政策支持，落實減稅降費措施，2022年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息；保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101230