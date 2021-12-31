中國製造業PMI再回升 12月增至50.3%

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（中央社台北31日電）中國國家統計局今天在官網公布，12月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3%，連續兩個月回升，較上月增加0.2個百分點。

此外，12月非製造業經理人指數（NMI）為52.7%，月增0.4個百分點，連續4個月高於臨界點；12月綜合PMI產出指數為52.2%，與11月持平。

PMI、NMI均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張，低於50%代表景氣緊縮。這次公布的數據顯示，三大指數均保持在榮枯線之上。

公告引述中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，隨著一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，製造業景氣水平連續兩個月回升。

另據中國國家統計局數據，從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均低於35.0%。

隨著部分原物料價格下降，採購成本有所回落，企業加快備貨，採購量指數和原庫存指數均升至近期高點，分別為50.8%和49.2%，高於11月0.6和1.5個百分點。

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從企業規模看，大、中型企業PMI均為51.3%，分別高於11月1.1和0.1個百分點；小型企業PMI為46.5%，比11月下降2.0個百分點，為COVID-19疫情衝擊後經濟恢復階段的新低。

澎拜新聞引述中國民生銀行首席研究員溫彬分析，中國12月製造業PMI指數保持在擴張區間，體現經濟穩步恢復；但國內需求仍面臨整體偏弱的困難，特別是小型企業製造業PMI指數較快回落，這種趨勢若延續到明年，將進一步加大經濟「穩增長」的壓力。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101231