中國教育部令：強化黨對大學教師領導 政治正確

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（中央社記者邱國強北京31日電）在教師宋庚一、李田田遭舉報事件後，中國教育部今天印發文件，要求強化中共黨組織對高校教師的統一領導，以「正確的政治方向和價值導向」引領教師思想政治素質等全面提升。

中國教育部今天透過官網，宣布印發「關於完善高校（大學院校）教師思想政治和師德師風建設工作體制機制的指導意見」，提及上述內容。

這項意見指出，要完善中共對高校教師工作領導的制度，建立健全學校黨委、院（系）黨組織、教師黨支部三級聯動的教師工作機制，強化基層黨組織在教師「思想政治」和「師德師風」建設中的作用。

意見強調，要強化黨委統一領導，以「正確的政治方向和價值導向」引領教師思想政治素質、師德素養和業務能力全面提升。

意見提到，各高校黨委要成立「教師工作委員會」，研究審議學校教師「思想政治和師德師風建設工作」，健全會商協調機制，建立獎懲聯動機制。

這項意見還要求，要強化工作保障及資源支撐保障，為開展高校教師思想政治和師德師風工作，提供「必要的經費保障和工作場地」。

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上海震旦學院女教師宋庚一日前在課堂上質疑南京大屠殺遇難人數的影像被學生公開舉報，遭到強烈討伐。中共一線官媒人民日報及央視16日為此表態，指稱宋庚一「質疑歷史真相，枉為人師」、「無知無德怎配指導下一代」。隨後，宋庚一即遭校方開除。

此後，湖南教師李田田由於公開聲援宋庚一，疑遭當地官方強制送往精神病院，後在民間強大輿論壓力下被轉往一般醫院，隨後才獲釋。（編輯：周慧盈）1101231