自稱異議人士偷渡客被遣返 陸委會：符合人道

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（中央社記者繆宗翰台北6日電）媒體報導，政府近期將陸續遣返21名陸籍偷渡客，其中還包含自稱異議人士的胡海波。陸委會上午表示，遣返偷渡客屬常態性作業，並以人道、安全、順利為原則，完備防疫下執行。

大陸委員會透過文字說明表示，近幾年來，兩岸持續依協議相關規定處理人員遣送作業，包括新店槍擊案嫌犯送返及本次偷渡犯的遣返，均屬常態性作業。

陸委會並表示，有關偷渡犯的遣返，民國109年雖受COVID-19疫情影響，仍於同年11月間執行1次金門協議，相關執行過程順利，對於兩岸正常有序交流具有正面意義。本次因疫情關係採取搭機方式作業，以人道、安全、順利為原則，均在完備防疫措施後執行遣返。

聯合報今天報導，政府將陸續遣送21名陸籍偷渡犯，其中包括自稱聲援香港反送中運動的「民運人士」胡海波。

報導並引述熟悉兩岸政策人士透露，政府及人權團體近年觀察胡海波言行，認定其非實際維權者，無法適用國際難民法中的「不推回原則」（不將尋求避難者驅回可能受威脅之地），因此將其遣返。（編輯：周慧盈）1110106