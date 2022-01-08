中國新增95例本土確診 西安46例河南43例

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（中央社台北8日電）中國官方今天通報，7日新增159例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中95例屬本土病例，陝西西安占46例、河南省43例、浙江省4例、深圳市2例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7日零至24時，中國大陸新增159例確診，其中本土95例（陜西46例，均在西安市；河南43例，其中鄭州市24例、許昌市18例、周口市1例；浙江4例，其中寧波市3例、金華市1例；廣東2例，均在深圳市）；另有境外移入病例64例，上海占了32例。

西安市及河南省的本土疫情是近期疫情焦點，據西安官方昨天通報，當地自上月初爆發疫情至今，已集中隔離4萬5760人，規模超過2020年武漢市封城時期；而昨天報告24例病例的河南鄭州市，10日起全市中小學校、幼兒園暫停線下教學，啟動線上教學。

截至7日24時，中國大陸現有確診病例3367例。累計治癒出院9萬5451例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬3454例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者144萬6939人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬9276人。

7日新增無症狀感染者52例，其中境外移入46例、本土6例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2749例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，已出院77例。（編輯：周慧盈/李雅雯/繆宗翰）1110108