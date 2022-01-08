中共2022首虎落馬 西藏自治區副主席張永澤被查

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（中央社台北8日電）中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會官網今天通報，西藏自治區副主席張永澤因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是中共中紀委今年通報的首起反腐案。

澎湃新聞援引官方簡歷報導，張永澤出生於1969年3月，為雲南丘北人，1997年3月加入中國共產黨，1997年7月參加工作，1997年7月從四川聯合大學水利工程系高速水力學國家重點實驗室取得水力學及河流動力學博士學位後，進入中國環境科學研究院工作，一年後赴西藏自治區環境保護局任職。

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據報導，張永澤在西藏環保局工作多年，於2003年8月任西藏環保局黨組副書記、局長（副廳級），5年後晉升為正廳級，並於2009年11月任西藏自治區環境保護廳黨組副書記、廳長。

張永澤在2012年4月轉赴西藏東南部的山南地區工作，出任山南地委副書記、行署專員，3年後任山南地委書記；2016年撤地設市後，擔任首任山南市委書記；2017年5月，升任西藏自治區政府副主席，躋身副部級幹部，直至此次通報被查。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1110108