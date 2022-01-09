國際奧會主席再為中國辯護 被批侮辱人類智商

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（中央社台北9日電）國際奧會主席巴赫日前接受德媒訪問，指國際奧會沒有評估奧運以外人權狀況的任務，否認自己在彭帥事件中與中國合作，更指運動員在冬奧閉環系統內互動更輕鬆。德媒諷刺他是侮辱人類智商。

距離北京冬奧不足一個月，德國之聲（Deutsche Welle）中文網報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），日前接受德國媒體「星期日世界報」（Welt am Sonntag）訪問，談到運動員對冬奧防疫措施的不滿、中國人權問題及彭帥事件。文章題為「巴赫先生，你在侮辱人類的智商嗎？」

報導指出，正值中國多個省市爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，巴赫再次排除取消北京冬奧的可能性，指中國實行清零政策，顯示其防疫是極其嚴格及嚴謹。

北京冬奧採取閉環式管理，運動員及工作人員在「泡泡」內與外界隔開。對於一些近來參加冬奧測試賽的運動員感到不滿及擔憂，巴赫表示，只是一些防疫規定在測試賽中出現問題，已經向北京提出，相關問題會獲得糾正。

巴赫指出，運動員不需在機場等待檢測結果，即使檢測結果呈陽性但沒有症狀，都不需到醫院，可以在適合的酒店完成隔離。在閉環系統內所有人須已接種疫苗，雖然措施較去年東京奧運嚴格，但「北京這個閉環系統內的互動將更加輕鬆」。

記者提問有關中國人權問題，指國奧會對中國發生的事情視而不見，巴赫表示「國際奧委會沒有評估奧運會以外的人權狀況的任務」，並指國奧會的政治中立性得到國際社會的認可。

他又指國奧會會確保奧運會沒有歧視，及有新聞自由；指奧運會場館向參賽者開放網路，而中國一般不會這樣做。

中國網球名將彭帥去年11月在微博指控中國前國務院副總理張高麗強迫她發生性行為，迄今其安危受到國際社會廣泛關注。巴赫曾經與彭帥進行視訊通話，說看不出彭帥受到壓迫，被外界批評是與中國合作。

報導指出，巴赫曾表示本月將與彭帥在北京會面。當記者提問會面的具體時間時，巴赫表示，他與所有人牽掛著彭帥，「最重要的人權是人身完整權。我不明白說服自己相信這種人身完整權的努力為何被稱為『合作』」。

他指，正通過「靜默的外交手段」來解決問題，彭帥也欣然接受邀請在本月會面。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110109