中國：引導勞力密集產業向中西部有序轉移

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國工信部等10個有關部門近日聯合發布「關於促進製造業有序轉移的指導意見」，宣示要引導勞力密集型產業向中西部轉移，引導技術密集型產業向中西部、東北地區轉移。

「意見」並提到，有序疏解超大特大城市中心城區一般性製造業、區域性物流基地等功能和設施。發揮大中城市綜合成本相對較低的優勢，主動承接超大特大城市產業轉移和功能疏解，立足差異化定位，因地制宜建設先進製造業基地、商貿物流中心和區域專業服務中心。

據中國工業和信息化部微信公眾號14日晚間發布，這項指導意見的目標是到2025年，產業轉移政策環境更加完善，中西部、東北地區承接產業轉移能力顯著提升，各地區比較優勢充分發揮，立足國內大循環吸引全球資源要素優勢顯著提升，製造業佈局進一步優化、區域協同顯著增強。

「意見」強調，推動製造業有序轉移，是優化生產力空間佈局、推動區域協調發展、拓展製造業發展新空間的重要途徑，是保持產業鏈供應鏈穩定、維護中國產業體系完整性、加快構建新發展格局的迫切需要。

「意見」指出，引導勞動密集型產業重點向中西部勞動力豐富、區位交通便利地區轉移。促進技術密集型產業向中西部和東北地區中心城市、省域副中心城市等創新要素豐富、產業基礎雄厚地區轉移。

在滿足產業、能源、碳排放等政策的條件下，支持符合生態環境分區管控要求和環保、能效、安全生產等標準要求的高載能行業向西部清潔能源優勢地區集聚。

此外，引導軟體發展、訊息服務、工業設計等生產性服務業與製造業協同轉移。引導有意願的優質企業帶動關聯產業向中西部和東北地區有序轉移。嚴格實施產能置換辦法，堅決遏制「兩高」（高耗能高排放）項目盲目發展。

「意見」並指出，西部地區有序承接東部地區產業轉移，建設國家重要的能源化工、資源精深加工、新材料、輕工產品等勞動密集型產業、綠色食品基地，以及區域性高技術產業和先進製造業基地。

東北地區則是加快高端裝備、航空等傳統優勢產業改造升級，深化與東部地區對口合作，拓展承接產業轉移新空間。

中部地區要積極承接新興產業佈局和轉移，建設內陸地區開放高地，著力打造能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地。

東部地區則要強化關鍵核心技術創新，提升創新策源能力和全球資源配置能力，加快培育世界先進製造業集群。

中國工信部在這項指導意見的政策解讀指出，中共總書記習近平多次作出重要指示，2020年11月在全面推動長江經濟帶發展座談會上強調，引導下游地區資金、技術、勞動密集型產業向中上游地區有序轉移；2020年12月在中央政治局常委會聽取脫貧攻堅總結評估彙報時強調，鼓勵支持東中部勞動密集型產業向西部地區轉移。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，「十四五」規劃也提出，促進產業在國內有序轉移，優化區域產業鏈佈局；引導產業鏈關鍵環節留在國內，強化中西部和東北地區承接產業轉移能力建設。

中國工信部稱，當前，全球產業鏈供應鏈加速重構，中國產業體系完整性和產業鏈安全穩定面臨較大挑戰。同時，中國區域發展的平衡性協調性需進一步增強，產業發展的戰略縱深優勢尚未充分發揮，亟需進一步完善政策體系，引導產業有序轉移。（編輯：楊昇儒）1110114