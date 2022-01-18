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梁天琦明出獄 臉書專頁將停止運作

2022/1/18 15:18（1/18 15:40 更新）
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（中央社記者張謙香港18日電）香港本土民主前線（本民前）前發言人梁天琦因為在獄中行為良好，預定明天出獄，其家人今天呼籲支持者不要前往接他出獄，並指梁天琦的社交網站臉書專頁將會停止運作。

梁天琦的家人在梁天琦的臉書網站專頁發文，指梁天琦獲釋在即，呼籲支持者不要特意長途跋涉前往石壁監獄接他出獄，又懇請讓梁天琦盡早歸家團聚，同時希望大家注重自身安全。

留言並指出，為保障梁天琦，他們將會遵照法律意見，明天凌晨零時起停止梁天琦的專頁，並移除所有內容。

30歲的梁天琦是香港大學學生，2015年加入黃台仰創立的本民前，翌年2月參加立法會新界東補選，以「光復香港，時代革命」為競選口號，結果僅取得6.6萬票，未能當選。

同年，他報名參選立法會換屆選舉，但被褫奪資格。

2016年農曆新年間，本民前在旺角發起集會，結果爆發騷亂，梁天琦因此被捕；本民前其他核心成員黃台仰和李東昇則逃往德國，獲得政治庇護。

2018年中，梁天琦被法院裁定觸犯暴動及襲警罪成，判刑6年，他之後提出上訴，但被高等法院駁回。

本民前由一批年輕人在2014年「占中」運動後成立，主張香港「民族自決」，被視為「港獨」組織。

早前有報導表示，梁天琦出獄後，將會保持低調。（編輯：沈朋達）1110118

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