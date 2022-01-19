中國新增55例本土確診 西安零新增

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（中央社台北19日電）中國官方今天通報，新增55例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診及32例境外移入，其中即將舉行冬奧會的北京市有1例本土、5例境外移入病例；疫情持續月餘的陝西省西安市則無新增。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例87例，其中本土55例，分別是：河南33例（安陽市29例、許昌市3例、鄭州市1例）、天津市14例、廣東7例（珠海市6例、深圳市1例）、北京市1例（海淀區）。

另有境外移入病例32例，其中上海市占了15例，北京則有5例。

此外，中國大陸18日新增無症狀感染者37例。

上月23日開始封城的陝西西安18日無新增本土確診病例、疑似病例或無症狀感染者，這是當地自上月9日爆發疫情以來首日無新增本土確診病例。

截至18日24時，中國大陸現有確診病例3454例，累計治癒出院9萬7255例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬5345例，現有疑似病例11例。累計追蹤到密切接觸者148萬9867人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬7290人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2873例，其中213人病亡；澳門特區累計確診79例，其中已77例出院。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110119