中共打糧食購銷腐敗 中儲糧副總經理徐寶義遭查

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（中央社台北23日電）中共中紀委今天通報，中儲糧集團前黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。去年底至今，中國儲糧集團已有多名高層被查。

據中共中央紀律檢查委員會、國家監查委員會網站，中國儲備糧管集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委的紀律審查和監察調查。

中國儲備糧管理集團有限公司負責中央儲備糧棉油的經營管理，購銷調存等調控任務。去年至今已有多名中國儲糧集團高層被查，包括去年11月調查中國儲糧遼寧分公司副總經理孫立國，以及去年12月調查中國儲糧集團湖南分公司副總經理張重詠。

中央紀委國家監委網站去年11月30日指出，針對糧食購銷領域腐敗問題加大辦案力度，「查處了一批膽大妄為、貪得無厭的糧倉『碩鼠』」，又稱大部份違紀違法行為發生在中共第18次全國代表大會後，「甚至19大後仍不收手」。

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此外，北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」今日發文，指徐寶義被查是中共連續兩日「打虎」。中央紀委國家監委網站22日通報，四川省人大常委會副主任王銘暉涉嫌嚴重違紀違法被查。

文章提到，徐寶義是今年以來第5名被查的中共高階幹部，其餘4人為西藏自治區政府前主席張永澤、中國人壽保險（集團）公司前董事長王濱、廣西壯族自治區政府前副主席劉宏武，以及四川省人大常委會前副主任王銘暉。（編輯：陳沛冰/翟思嘉）1110123