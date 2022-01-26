美軍是否為台而戰 義媒：關鍵在晶圓供應

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（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）義大利政論媒體「啟動雜誌」（Start Magazine）23日報導，台灣勢將成為觸發美中戰爭甚至世界大戰的導火線，台灣晶片供應鏈關鍵地位是保障台灣安全的王牌。

義大利「啟動雜誌」以「美軍會為台灣而死嗎？」為題報導，台灣晶片在美國軍事產業扮演重要角色，這點有助確保美國不願台灣遭受武力攻擊，也是台美關係深化的關鍵因素。

報導指出，國際關注台灣是否可能造成美中兩強直接衝突，甚至引發世界大戰。答案是肯定的。特別是中國國家主席習近平已揚言要在2049年，即中華人民共和國成立100週年紀念日之際併吞台灣；中國武力犯台時程也可能提前到2032年，也就是習近平可能宣布退位的那年。

報導認為，對台灣目前情勢較有利的部分是，美國目前仍保持壓倒性軍事優勢，印太地區如日本、印度、韓國及澳洲等國也加強軍備因應中國侵略，並強化與台北的實質關係，台灣的科技產品對美國軍事經濟帶來貢獻。

報導指出，台灣是全球晶片產業供應鏈龍頭，提供全球各項先進科技儀器所需配備，台積電集團生產全球60%以上的晶片，能量遠超越中國。

報導認為，台灣晶片可提供美軍軍事系統關鍵運用，且有些晶片用於高端系統必須量身訂製。雖然美國產業自身有晶圓代工廠，台積電前往北美投資設廠，但就品質與數量而言，台灣供應鏈仍無可取代。如從直升機到F-35等戰鬥機，或從飛彈系統到海空攻擊控制系統等，若無台灣晶片供應，美國將無法使用最先進武器，此點是台灣持續生存不受武力威脅的重要保障。（編輯：馮昭）1110126