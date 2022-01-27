中國恆大：爭取未來6個月內提出初步重組方案

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（中央社台北27日電）中國房地產巨頭恆大集團26日表示，會爭取在未來6個月內提出初步重組方案，並指留意到外界質疑恆大的訊息透明度和工作重組進度，再次呼籲各債權人不採取任何激進的法律行動。

根據財聯社報導，中國恆大集團26日晚間舉行債權人投資者電話會議，恆大集團執行董事肖恩、非執行董事梁森林及副總裁兼香港公司總經理黃賢貴參與會議。

肖恩表示，留意到外界質疑恆大訊息透明度和重組工作進度，恆大集團董事會風險化解委員會及各級管理團隊，正不遺餘力穩定生產。目前恆大復工已有一定成效，爭取在未來6個月內提出初重組方案。

肖恩又呼籲各債權人不採取任何激進的法律行動，共同維護當前來之不易的穩定局面，確保各利益方的權利。

對於目前債券重組的原則、進展及時間表，黃賢貴沒有詳細交代，只表示會以公平及法制化原則，積極與債權人溝通。

對於境外債券持有人獲得的對待是否有不同，黃賢貴表示，會公平對待各類債權人，遵守國際規則，依法處理。但目前恆大無法確定某類或某種債券的處理方案，將在重組計畫中一併提出。

對於債務重組中，會否增加例如恆大集團董事局主席許家印的個人資產擔保或個人擔保，或政府協助恆大引入戰略投資者，黃賢貴表示，許家印繼續以最大努力支持公司營運，恆大對各類有實力的意向投資者持開放態度，目前還沒有可以對外披露的消息。

路透社26日引述不願具名恆大境外債券持有人表示，對於上述25分鐘的電話會議感失望，認為對恆大的債務重組計畫缺乏遠見，並相信最終決定權在中國政府手上，恆大處於被動。

中國恆大集團是當今全球負債最高的地產公司，累計債務高達3000億美元（約新台幣8兆3140億元），恆大25日發出聲明，表示「誠懇要求境外債權人給予時間和支持」。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110127