香港新增8674例確診再創新高 又有24人染疫死亡
2022/2/23 17:48（2/23 18:20 更新）
香港23日新增8674例COVID-19確診病例，再創疫情以來新高。圖為香港專為兒童老人設立的中央圖書館社區疫苗接種中心，民眾大排長龍。（中通社提供）中央社 111年2月23日
（中央社記者張謙香港23日電）香港今天新增8674例COVID-19確診病例，再創疫情以來新高，過去24小時又有24人染疫死亡，官方則稱這一波疫情的死亡率為0.3%，低於過去四波疫情。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，新增8674例確診病例，其中3例為境外移入，其餘都是本土病例；另有7990例一採陽性的呈報個案。
香港過去24小時又有24人染疫死亡。不過張竹君說，香港前四波疫情確診者的死亡率為2.2%，第五波疫情至今的死亡率為0.3%。第五波迄今有153人離世，其中90人為安老、殘疾院舍院友，多為70歲以上老人。
她並指出，已接種疫苗而死亡的確診者比率為0.03%，沒有接種疫苗而死亡的確診者比率為0.54%，兩者相差18倍。
本地迄今已有超過370人染疫死亡。（編輯：楊昇儒）1110223
香港23日新增8674例COVID-19確診病例，再創疫情以來新高。圖為香港民眾21日雨中排隊等候採檢。（美聯社）
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