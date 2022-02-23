中國教育部：實體學科類補教機構壓減9成1

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（中央社台北23日電）中國去年7月祭出「雙減」政策嚴打學科類補教業。中國教育部官員今天說，截至去年底，學科類培訓線下與線上機構壓減率分別為91.45%和87.07%，培訓機構擴張亂象得到有效遏制。

中國教育部2021年11月表示，在12.8萬個線下學科類培訓機構中，壓減率超過40%；263個線上學科類培訓機構中，壓減率近50%。今天最新數據顯示，實體、線上學科類培訓機構再遭大幅壓減。

中國國務院23日下午舉行政策例行吹風會，說明2021年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案工作有關情況。

據中國國務院新聞辦公室官網，中國教育部副部長宋德民在會中答覆媒體提問時稱，2021年兩會期間，中共總書記習近平強調，培訓亂象是很難治理的頑瘴痼疾，對打著教育旗號侵害群眾利益的行為要緊盯不放，堅決改到位、改徹底。

他說，2021年兩會代表委員提出有關「減負」、「校外培訓治理」的建議提案多達數十件，全國人大將「推動治理規範學科類校外培訓機構」列為重點督辦建議，涉及的14件建議中有11件由教育部主辦。

宋德民說，教育部將「雙減」作為部黨組和教育督導「雙一號工程」。截至2021年底，學科類培訓線下與線上機構壓減率分別為91.45%和87.07%，培訓機構擴張亂象得到有效遏制。

他並稱，據第三方調查顯示，85.4%的家長對學校課後服務表示滿意，72.7%的家長反映教育焦慮有所緩解，全社會支持和認可「雙減」改革的良好氛圍逐步形成。

中國去年7月發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策。意見要求「堅持從嚴治理，全面規範校外培訓行為」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110223