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香港大律師公會前主席夏博義 涉違國安法被查

2022/3/1 18:53（3/2 01:36 更新）
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據報導，香港大律師公會前主席夏博義因涉嫌違反港區國安法，1日接受警方國安處調查。（圖取自香港大律師公會網頁hkba.org）
據報導，香港大律師公會前主席夏博義因涉嫌違反港區國安法，1日接受警方國安處調查。（圖取自香港大律師公會網頁hkba.org）
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（中央社記者張謙香港1日電）據報導，香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）因涉嫌違反港區國安法，今天接受警方國安處調查。

根據星島日報的報導，今天上午11時許，夏博義與兩名男子一同進入港島灣仔警察總部，下午1時許離開。他沒有回應記者提問。

香港文匯網報導稱，夏博義在會面中被要求交代涉嫌違反國家安全的行為等。

出身英國的夏博義，上世紀90年代來香港執業，2021年擔任大律師公會主席，在任期間曾公開指香港國安法不符合法治精神，希望說服政府修改或限制國安法運作，卻因此遭北京方面點名批評。

2019年「反送中」運動期間，大批示威者被捕，夏博義曾為一些被告出庭辯護。

公開資料顯示，上世紀90年代，夏博義與香港大學法律學院教授陳文敏等人共同成立「香港人權監察」並擔任主席。有媒體報導稱，這個組織與美國國家民主基金會（NED）有政治聯繫，收取了港幣1500萬元撥款，部分款項用於支援2014年「占中」運動。（編輯：楊昇儒）1110301

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