傳播正能量禁炒作 中國擬設規定限制推播內容

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（中央社台北3日電）中國擬設規定約束網路可推播內容。國家互聯網信息辦公室2日發布「互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）」，擬禁止推播娛樂八卦和炒作社會熱點敏感事件，要求推播內容要正面。

國家互聯網信息辦公室發布「互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）」，擬規定推播不能成堆發送、炒作社會熱點敏感事件和渲染惡性案件、災難事故等，引發社會恐慌。

「意見稿」強調，網路彈窗訊息推播應遵守法律法規，堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，推播向上向善優質內容，發展積極健康網路文化。規定約束對象預計將包括提供彈窗訊息推送服務的操作系統、終端設備、應用軟體、網站等所有者或營運者。

「意見稿」第5條羅列網路彈窗訊息推播應遵守要求。要求推播內容傳播正能量，積極推播向上向善內容；不能推播娛樂八卦炒作、緋聞隱私、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容；不能在對某一話題集中推送相關舊聞，惡意翻炒。

推播新聞必須保證新聞來源可追溯和真實、客觀、全面；未取得網路新聞訊息服務許可，不能彈窗推播新聞訊息。推播訊息要有多樣性，設定各類內容占比。

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確保相對應人力，以確保彈窗訊息推播可經過人工審核。必須充分告知用戶具體方案、推播頻率、如何取消等，不能以任何形式干擾用戶關閉推播功能。不能設置誘導用戶沉迷、過度消費等違反法規或違背倫理道德的演算法模型；不能濫用演算法對未成年人推播影響其身心健康的訊息。

國家互聯網信息辦公室甫於去年推動「清朗‧移動應用程序PUSH彈窗突出問題專項整治」，據中國新聞網報導，這項專案整治工作對於新聞客戶端、手機瀏覽器、公眾帳號平台、工具類應用等4類移動應用程序式進行整頓，禁止推播訊息牽涉渲染炒作輿情熱點、娛樂八卦、明星緋聞、血腥暴力、奇聞異事等內容。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110303