中國全國政協：努力以更小社會成本控制疫情

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（中央社記者張淑伶上海3日電）針對「動態清零」防疫政策是否應調整，中國全國政協的大會新聞發言人郭衛民今天未正面回覆，他肯定防疫成果，表示要密切關注疫情形勢的發展，努力以更小社會成本控制疫情。

中國全國兩會即將登場，其中，中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第5次會議明天開幕，3日下午舉行新聞發布會，郭衛民就這次大會和政協工作相關情況回答記者提問。

外媒記者問到中國對COVID-19疫情防控的「動態清零」政策，表示隨著疫情進入第3年，越來越多的國家逐步開放，中國是否需要對防疫政策作出相應的調整？如果繼續堅持動態清零政策，經濟成本是否會上升？這項政策是否會阻礙中國與世界之間的人員交往與互動？

郭衛民說，政協委員們認為，進入疫情防控常態化以來，中國每當出現聚集性疫情，都能迅速控制疫情，較好地統籌了疫情防控、社會發展和民生保障之間的關係，保持了經濟持續增長。

他說，相較於有些國家疫情接連出現反覆，醫療資源被大量擠兌，重症和死亡病例不斷增加，中國作為有14億人口的發展中國家，如果不採取有效措施，後果難以想象。

郭衛民說，政協委員們認為，中國的防疫政策符合中國國情和科學規律，「防疫措施相對成本低、成效好」，並體現了「社會主義制度的優越性」。接下來要密切關注、研判國內外疫情形勢的發展，加強科學防控、精準施策，努力以更高水準、更小社會成本控制住疫情，保障經濟社會持續健康穩定發展。

在中共體制下，全國政協是由中共領導，政協委員由包含中共在內的黨派及人民團體等各界代表組成，主要職能是「參政議政」，以建議案等形式向中共和國家機關提出建議。（編輯：楊昇儒）1110303