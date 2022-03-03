中國留學生滯留烏克蘭 戰爭烽火反華情緒夾擊

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（中央社台北3日電）俄烏戰事持續中，仍有許多中國留學生滯留烏克蘭，除了飽受戰爭情勢惡化威脅，中國網路社群上親俄反美立場和調侃烏克蘭言論都為當地華人帶來了潛在危險，處境可說是「腹背受敵」。

英國廣播公司（BBC）今天報導，仍有中國留學生滯留在烏克蘭東北部地區蘇梅（Sumy），這個區域距離俄羅斯邊境僅約80.47公里，俄烏兩軍在此地激烈交火，俄軍坦克2月24日已進入。

20多歲中國留學生沈鈺（化名）說，據她了解，目前蘇梅地區有3所大學約200名中國留學生困在當地，物資僅能用現金購買，手上現金不多了，食物正慢慢耗盡，幾乎天天都能聽見坦克轟炸聲和機槍掃射聲。

英、美等國2月中旬就關閉了駐烏大使館，敦促公民盡快離開烏克蘭。中國駐烏使館遲未發出離境呼籲，於是沈鈺沒有聽從朋友建議離開，錯過了最佳自救時間。中國使館後來在俄羅斯入侵隔天的2月25日發出通知，準備安排包機撤僑，不過蘇梅地區局勢已急劇惡化。

沈鈺說，3月初與大使館聯絡，卻被告知當地情況複雜，無法到來，建議自行撤離。蘇梅地區華人幾乎都是學生，沒有商會、同鄉會等組織可幫忙，也沒有大巴士願意出去；就算有私家車也找不到離開的路，不能保證路途安全。「我們相信祖國，相信大使館，但大使館的做法讓我們無法自救」。

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沈鈺形容華人目前在烏克蘭的處境是「腹背受敵」。她說，除了戰爭烽火帶來的威脅外，中國社交媒體上的極端言論也給滯烏中國留學生徒增風險，當地烏克蘭人對待外國人極為友善，但不確定如果這些言論繼續發酵，他們的態度會不會轉變，「目前大部分平民可以持槍，我們不能確定這些持槍的平民會不會對我們做出什麼偏激的行為」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，部分中國網友在網路上發文調侃戲謔戰爭，甚至發出「收留無家可歸的烏克蘭小姊姊」、「烏克蘭美女來中國」等文字，經翻譯後被傳回烏克蘭社群，加上當地有「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」論調，催生反華情緒，先前有中國留學生被潑水或遭不友善對待；還有中國公民在逃難途中遭槍擊受傷。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110303