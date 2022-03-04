中國政協工作報告未提台灣 學者分析有諸多背景

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（中央社記者張淑伶上海4日電）今年中國政協的工作報告展望未提及台灣，大陸學者包承柯認為，對台工作會議才召開，下半年又有中共20大會做出相關布局，政協將報告重點放在大陸內部社會，「可以理解」。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第5次會議下午開幕，汪洋代表政協第5屆全國委員會常務委員會作工作報告。報告內容分成3大部分，除了2021年的工作回顧提到舉辦的涉台活動外，2022年的工作聚焦「圍繞中國共產黨20大勝利召開凝心聚力」，並未提及兩岸和台灣。

上海東亞研究所助理所長包承柯今天告訴中央社記者，這並非代表台灣議題對中國大陸來說不重要。

他說，中共中央對台工作會議1月25日已舉行，一些對台大政方針在會議中已有宣示和彰顯；今年秋天的中共第20次全國代表大會，也會將對台戰略做總體布局；加上當前國際形勢持續發展變化，對海峽兩岸的影響還需要進一步評估。在這些背景下，「政協會議把重點放在內部社會可能是更合理的安排」。

中國已經連續3年因為疫情而將「兩會」（全國人大、全國政協）會期縮短，包承柯認為討論內容有限也會讓政協報告聚焦在內部事務。事實上，去年的政協工作報告展望涉台的部分，汪洋當時也僅簡短提到「促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」。

今天的政協工作報告中，第3部分是「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥」。包承柯認為，「中華兒女」是一種含蓄的表達，也包括了僑胞、台灣人。

不過，政協工作報告的展望部分沒有點名台灣，不等於政府工作報告也不會提台灣。

「兩會」中的全國人大會議明天開幕，中國國務院總理李克強將作政府工作報告。包承柯說，台灣議題很重要，他相信政府工作報告仍會在涉台部分上做出原則性的政策方針表述。（編輯：楊昇儒）1110304