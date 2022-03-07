憂俄烏戰爭影響經濟 中國要求國企調查曝險情形

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（中央社台北7日電）俄烏戰爭衝擊兩國經濟，連帶使國際投資憂心忡忡。據報導，中國監管部門已要求至少兩間國有大型保險企業盤點並審查在兩國的投資項目，以期降低暴露風險與對企業的影響。

俄烏戰爭持續近兩週，許多國家紛紛對俄羅斯祭出嚴厲的經濟制裁。於此同時，激烈的戰鬥直接衝擊兩國經濟，令許多國際投資人擔心在兩國的投資暴露於風險之中。

路透社引述知情人士透露，與俄羅斯保持密切貿易關係的中國雖然未加入經濟制裁的行列，但仍在檯面下努力將自家企業的風險降低。至少有兩家大型國有保險公司已被監管機構通知，要求針對在俄、烏兩國的業務和投資組合曝險情形進行內部查核。

報導提到，其中一家國有保險公司被要求針對「涉及烏克蘭和俄羅斯之間交易」的業務與投資進行「緊急調查」並向有關單位專案報告；另一家保險公司則被要求檢查在這兩個國家的曝險情形，並已於4日提交相關報告。

根據知情人士透露和相關文件顯示，報告的內容主要是在俄羅斯和白俄羅斯的業務和投資、評估國際制裁的影響，並擬定應對這些局勢發展的應急計畫。

報導稱，目前還不清楚這些保險公司進行內部核查後，中國政府將採取什麼行動。

除了保險業調查曝險情形外，部分中國的金融企業也做出應對。

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報導提到，雖然中國銀保監會日前表示中國不會參加對俄羅斯的金融制裁，但一些中國銀行已開始限制對採購俄國商品的企業提供貿易融資，中國銀行新加坡分行已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易提供融資。

此外，中國國有銀行俄羅斯莫斯科分行近日接獲200至300個有關俄羅斯公司開戶的查詢，普遍認為這些公司是為應對制裁措施而採取這類手段。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110307