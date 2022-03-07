發改委：俄烏戰爭 中國經濟外部嚴峻基本面不變

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（中央社台北7日電）針對俄羅斯入侵烏克蘭是否衝擊中國經濟，中國國家發改委副主任連維良今天說，中國能源進口成本會因此上升，但整體可控；而中國經濟在外部環境將更加複雜嚴峻下，長期向好的基本面不變。

他說，俄羅斯和烏克蘭都是共建「一帶一路」國家。中方期待有關各方透過對話和平解決問題，努力把對世界經濟的衝擊和影響降到最小。

央視報導，中國國務院新聞辦公室上午邀集國家發展改革委員會官員，以「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」為題舉行記者會，連維良在回答媒體提問時，作上述表示。

會中，發改委官員在回答烏克蘭相關問題時，均依循中方既定立場稱為「俄烏衝突」，而非國際認定的「俄羅斯入侵烏克蘭」。

連維良說，近期「俄烏衝突」升級，對全球能源市場帶來衝擊，國際原油、天然氣價格進一步攀升。由於中國原油、天然氣對外採購比例較高，會受到影響，進口成本「客觀上會有所抬升，但總體上看影響是可控的」。

連維良表示，中國一方面是能源消費大國，同時也是能源生產大國，因此能源供應整體是有保障的。且中國原油、天然氣進口來源已多元化，而且長期合約比重很高，只要各方按規定履約，能源進口能保持整體穩定。

他說，中國正大力推動可再生能源高品質發展，加快實施可再生能源替代，清潔能源的快速增加也將有效對沖和減緩外部影響。

連維良並聲稱，「俄烏衝突」對世界經濟發展將帶來更大的不確定性。但中國經濟「韌性強、潛力足、空間大」，雖然中國經濟發展的外部環境將更趨複雜嚴峻，但中國經濟「長期向好的基本面不會改變」，保持經濟運行在合理區間「仍然具備好的基礎和條件」。

他說，俄羅斯和烏克蘭都是共建「一帶一路」國家，中方將繼續與包括俄、烏在內的這些國家，一同本著「和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏」的絲路精神，推進共建「一帶一路」高品質發展。

連維良說，中方期待有關各方通過對話和平解決問題，努力把對世界經濟的衝擊和影響降到最小。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110307