汪洋：台海時勢義在陸方 北京能應對複雜局面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國全國政協主席汪洋今天出席全國人大「台灣省代表團」會議時聲稱，台海方向不確定不穩定性增多，但「時、勢、義」始終在大陸一邊，大陸有「應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心」。

中國全國人民代表大會中的「台灣省代表團」，絕大部分是從祖籍台灣、但在大陸出生的中國公民中產生；也有極少數是在台灣出生，但年長後因認同中共理念而定居大陸，並取得中國公民身分者。

新華社報導，汪洋上午出席中國13屆全國人大5次會議「台灣省代表團」審議時說，過去一年，在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導」下，對台工作「有為有效、穩中有進」。

汪洋聲稱，當前世界百年變局加速演進，「台海方向不確定不穩定性增多，但時、勢、義始終在我們這一邊，我們有應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他又說，要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和「黨中央對台工作決策部署」，「樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對『台獨分裂行徑』，堅決反對『外部勢力干涉』，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展」。

汪洋宣稱，兩岸民眾「要把握歷史大勢，堅守民族大義，多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉，攜手共促祖國統一大業、民族復興偉業」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110309