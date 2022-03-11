就業難度空前 李克強：靈活就業會長期存在

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（中央社記者張淑伶上海11日電）中國今年大專院校畢業生首次突破1000萬大關，「保就業」成一大挑戰。中國國務院總理李克強強調就業優先的宏觀政策，並指「靈活就業」會長期存在，要逐步完善相關保障。

據中國中央電視台直播，中國第13屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行閉幕會，會後以視訊連線的方式舉行總理記者會，由李克強回答中外媒體提問。

有媒體關注到中國一些企業預期不穩，部分行業職位縮減，還有的企業出現了裁員。

李克強在回答相關問題時說，今年需要就業的城鎮新增勞動力達到約1600萬人，多年來最高。高校畢業生1076萬，是歷年最高。還有近3億農民工要有打工的機會，還要保障退役軍人就業。此外，還有一些企業「生生死死」，有些人要再就業。

他說，今年加大宏觀政策實施力度，財政貨幣政策要圍繞實現就業目標來展開。對於新增需就業人員，要給他們以培訓等多方面支持舉措，用市場化的方法來解決就業問題。比如這些年所推動的大眾創業、萬眾創新，促進發展新技術新業態新模式，培育新動能。

李克強並提到當前中國有2億多人從事「靈活就業」，形式多樣、覆蓋面廣。「作為一個發展中國家，這種就業形式會比較長期的存在。」

「靈活就業」多指網約車駕駛、外賣配送員、網路主播等新形態職業，在一定程度上表現出「去雇主化」特徵。李克強說，政府要針對他們的勞動權益、社會保障等問題，要逐步完善政策，讓靈活就業等新就業形態既解燃眉之急，又激發市場活力和社會創造力。

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李克強在提到就業的重要時說，現在中國每年新增城鎮就業必須有1100萬人以上，最好有1300萬人以上。只要實現了比較充分的就業，就能夠實現有些人說的中國經濟潛在增長率。

此外，李克強還舉例說明打工與就業的重要，其中顯示出民生問題的艱難。有企業負責人向李克強反應，到8月份就有許多員工要預支工資，因為9月份孩子要交學費。也有農民說，兩個孩子一個念大學一個上高中，「靠種幾畝地是不行的，必須有打工的收入」。（編輯：周慧盈）1110311