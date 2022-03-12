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吉林省疫情升溫 吉林市長長春九台區區長被免職

2022/3/12 12:44
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（中央社台北12日電）中國吉林省疫情快速升溫，短短11日重災區吉林市及長春市累計逾千人感染。官方微博「吉林發布」今天通報，吉林市市長王路及長春市九台區區長李欣被免職。

吉林省1日開始爆發COVID-19疫情，截至11日24時，全省累計報告本地確診及無症狀感染者共1433例，當中吉林市占1034例，長春市占300例。

隨著當地開展大規模核酸檢測，相信吉林市及長春市感染人數會再增加。

吉林省政府新聞辦公室官方微博「吉林發布」12日凌晨通報，指省委決定免去王路的吉林市委副書記、常委、委員及吉林市市長職務；由王吉任吉林市委委員、常委、副書記，提名為吉林市市長候選人；並免去李欣的長春市九台區區長職務，由黃憲昱任長春市九台區委書記，提名王濤為長春市九台區區長候選人。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」指出，吉林省委書記景俊海11日連夜趕往吉林市，實地指導疫情防控工作。

景俊海強調，要嚴格執行「黨政同責、齊抓共管、五級書記抓落實」要求，嚴厲查處失職瀆職行為，確保各項防疫工作有實質效果。

被提名為吉林市市長候選人的王吉出生於1972年2月，在長春工作多年，2021年3月升任副市長，同年6月改任省統計局局長。

被免去吉林市市長的王路，1972年10月出生，南京人，早年在團中央、長春工作，2021年1月任代市長，後轉正市長。

吉林省爆發疫情至今最少3人被免職。吉林農業科技學院近日爆發群聚疫情，校方傳因處置不當導致被隔離學生交叉感染，且施壓學生不准上網曝光。學生上網求救引發輿論關注後，該校黨委書記張立峰10日遭免職。（編輯：陳沛冰）1110312

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