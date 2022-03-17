專家：若打好抗疫韌性 香港7月可恢復正常

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（中央社記者張謙香港17日電）香港政府顧問專家袁國勇預計，香港若打好抗疫韌性，可望於7月放寬防疫政策，社會恢復正常。

袁國勇目前為香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授，他今天聯同兩名港大微生物專家在明報撰文，談及正肆虐香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第五波疫情。

他說，COVID-19的變異株Omicron引起第五波疫情前，本地長者的疫苗接種率極低，去年12月底，70至79歲老人的首劑接種率低於50%，80歲或以上更低於20%。

老人的疫苗低接種率，令他們在第五波疫情的死亡率較其他高收入地區高出兩倍以上；短短兩個月內，本地逾4000人死亡，95.4%的死者為60歲或以上老人。

袁國勇表示，目前應為老人及慢性病患者加緊施打疫苗，以鞏固他們的免疫力，為「後疫苗浪（第六波）」疫情作準備。

他同時指出，儘管Omicron傳播迅速、增幅凌厲，但似乎3月4日已達高峰，漸趨平穩，反映出當局實施的社交距離措施起作用。

他說，疫情終有回落之日，港府須盡快向市民公布香港復常的計畫及路線圖，讓公眾對香港重拾信心和希望。

他預期，若能全速建立抗疫韌性，為應付「後疫苗浪」打好基礎，香港有可能於7月前後復常，逐步解除防疫措施。

而相信屆時用於治療輕度和中度新冠病毒的抗病毒藥（Paxlovid和Molnupiravir）的供應將會漸趨穩定，足以抵禦「後疫苗浪」。

袁國勇同時建議當局盡早恢復國際往來航班，使完成疫苗接種的商務旅客和海外港人及早回港。

他表示，香港社區已有超過70萬確診病例（甚至可能有幾百萬例），即使再有海外移入個案，也只是滄海一粟，對整體疫情的影響微不足道。

此外，待夏季氣溫上升，病毒環境存活率低，同時在較高的環境溫度下，被感染的動物產生新冠病毒的數量較少，肺炎也較輕。

袁國勇說，如果香港市民的疫苗接種率超過95%，建立足夠抗疫韌性，政府即可逐步放寬社交距離措施。

而當香港疫苗接種率達到95%至99%時，隔離、檢疫、住院和門診服務應該已經為應對「後疫苗浪」準備就緒。

他表示，「後疫苗浪」只要是由類似Omicron的變種引起，加上香港醫療配套措施大幅提升，香港便能如新加坡一般，逐漸復常，擺脫大流行防疫措施帶來的種種不便。（編輯：周慧盈）1110317