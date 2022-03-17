港媒：上海防疫變化將影響20大人事布局

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（中央社台北17日電）中國大陸面臨近兩年來最嚴重COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，防疫政策也作出首次調整，港媒分析，其中上海防疫的轉折，對中共20大人事布局影響深遠。

香港明報今天刊發專文表示，疫情爆發兩年多來，上海是中國大陸唯一未曾進行全民檢測的一線大城市，雖然中國大陸對外航班多以上海作為第一航點，但上海之前一直未曾發生重大疫情，不只沒有封城，就連大範圍的社區封閉都未試過，上海的疫情防控成為中國的一個「神話」。

但在這波COVID-19變種病毒Omicron來襲下，上海的固若金湯也被破除防禦，本土確診病例累計已經逾千，並波及江蘇、安徽等鄰近省份。

文章提到，上海市華山醫院感染科主任張文宏去年曾贊成「與病毒共存」，卻因此引發爭議，背後則被視為獲得上海官方支持。這次疫情爆發，上海至今並無任何級別官員被問責，相形之下，廣東因為東莞一看守所爆發疫情，包括省公安廳副廳長在內的6名官員第一時間就被撤職。

分析指出，如同廣東省委書記李希，上海市委書記李強也是中央政治局委員，而李強比李希年輕3歲，並於中共總書記習近平主政浙江時擔任省委秘書長，曾是習近平的「大管家」，被視為「之江新軍」核心人物，近年不時傳出他將於中共20大更上層樓、晉升政治局常委、甚至接任總理的消息。

文章說，上海近年獲中央授權，在超大型城市管理改革方面先行先試，在抗疫方面似乎也網開一面，這次上海防疫的轉折，李強是藉機為中國大陸抗疫政策轉變做先行者，或是成為「動態清零」的犧牲者，對20大人事布局影響深遠。

目前距離預計秋天登場的中共20大還有半年餘，現任中央政治局25名委員中，依照以往政治局委員不成文的「七上八下」（67歲可連任，68歲要退休）年齡規定，現任全國人大常委會委員長栗戰書及國務院常務副總理韓正將於20大卸任。

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此外，中共中央軍委副主席許其亮、人大常委會副委員長王晨、副總理劉鶴、副總理孫春蘭、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中央組織部部長陳希、中紀委副主任楊曉渡、中央軍委副主席張又俠及中央政法委員會書記郭聲琨等9人也料將退休。

文章說，屆時政治局將空出11個委員名額。預料20大後將有更多在地方從政時與習近平有過交集的官員進入政治局。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110317